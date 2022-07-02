Поют песни и читают сказки: редкое видео детей Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
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Поют песни и читают сказки: редкое видео детей Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

Поют песни и читают сказки: редкое видео детей Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

Журналистка опубликовала редкие кадры наследниц. Девочки готовятся ко сну и весело проводят вместе время. Видео настолько трогательное, что собрало тысячи лайков от подписчиков.


У Маргариты Симоньян подрастает трое детей от Тиграна Кеосаяна. Напомним, пара только год назад зарегистрировала свои отношения, до этого они жили в гражданском браке на протяжении 10 лет. В августе 2013 года Маргарита родила дочь Марьяну, а всего через 11 месяцев на свет появился Баграт. Позже журналистка подарила режиссеру наследницу Маро, сейчас ей три года. Симоньян активно ведет микроблог, однако крайне редко публикует в нем фото и видео из личной жизни.

В этот раз 42-летняя Маргарита решила поделиться семейными кадрами. На ролике старшая дочь читает сестричке книжку. По всей видимости, девочка подражает маме и таким образом укладывает Маро спать. «Ценный совет, как укладывать спать младших детей: родить старших», — подписала публикацию главный редактор канала Russia Today.

Пользователи Сети сразу же оценили пост и поставили многочисленные лайки. «Золотые и такие милые детки!»; «Лапули»; «Сначала няньку родить, потом ляльку! Народная мудрость», — оставили комментарии подписчики. Ранее Маргарита делилась, что девочки свободно говорят на нескольких языках: русском, армянском, английском, французском и китайском.

Напомним, Симоньян закрутила роман с Кеосаяном, когда он еще состоял в официальном браке с Аленой Хмельницкой. Вскоре отношения переросли в гражданский брак. Примечательно, что между бывшей супругой Тиграна и Маргаритой возникли дружеские отношения. Женщины даже стали близкими подругами.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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