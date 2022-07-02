Пользователи Твиттера рассказывают о случаях, когда люди обсуждали их татуировки, и реакция была очень милой

Люди, у которых есть татуировки, пирсинг или необычный цвет волос, нередко сталкиваются с повышенным вниманием в общественных местах. И некоторые окружающие не стесняются высказывать своё мнение, которое не всегда является тактичным и вежливым. Пользовательница Твиттера рассказала о том, как в магазине на её татуировки обратил внимание ребёнок, и реакция его дедушки оказалась даже несколько удивительной.

Пользовательница Твиттера рассказала о случае в магазине

Ответ дедушки в магазине был на редкость адекватным и толерантным, ведь не все люди, особенно пожилого возраста, хорошо относятся к татуировкам.

Другим пользователям очень понравилась реакция дедушки

Многие ожидали, что история закончится не так позитивно

А ещё люди с татуировками решили поделиться своим опытом общения с детьми и их родителями на эту тему.

Милота в метро

Можно рисовать на себе

Минутка иронии

Потому что нравится

Когда татуировки есть у мамы

Очень здорово, что есть люди, которые терпимо и без осуждения относятся к желаниям и внешности других. А если вдруг татуировка надоест, её всё равно можно заменить новой, об этом у нас есть подборка.