Представлен новый портрет княгини Монако Шарлен и князя Альбера II по случаю годовщины их свадьбы

Вадим Карасев

В официальном инстаграм-аккаунте* княгини Монако Шарлен был опубликован ее новый семейный портрет с Альбером II по случаю годовщины их свадьбы. На снимке супруги держатся за руки, позируя на фоне сада в княжеском дворце.





Напомним, что пара сочеталась браком 1 июля 2011 года. Торжества продолжались четыре дня — это была первая свадьба Дома Гримальди за 55 лет, с тех пор как мать Альбера II, голливудская актриса Грейс Келли, вышла замуж за князя Ренье III.Уже тогда ходили слухи, что Шарлен не хотела идти под венец. Французское издание Journal du Dimanche писало, что несколько раз перед свадьбой она пыталась сбежать. Также общественность обратила внимание на ее слезы во время церемонии, хотя сама княгиня впоследствии уверяла, что это были слезы радости.

Я с трудом вынесла все эти пересуды перед свадьбой и не смогла сдержать слез от такого напряжения. А когда задумалась над тем, что весь мир теперь увидит мои слезы, стала плакать от этой мысли еще сильнее,

— рассказала она в интервью Times Weekend Magazine.





Дети князя Альбера II и княгини Шарлен

Празднование десятой годовщины свадьбы Шарлен пропустила, поскольку находилась на лечении в Южной Африке, где она подхватила тяжелую лор-инфекцию. Вскоре после возвращения в Монако она улетела поправлять здоровье в Швейцарию, из-за чего общественность вновь заподозрила, что в отношениях княжеской четы не все гладко.

Недавно Шарлен все же воссоединилась с семьей и вернулась к исполнению королевских обязанностей. Однако французское издание Voici пишет, что Альбер II подписал с супругой контакт, обязавшись выплачивать ей за выходы в свет 12 млн евро в год.

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Ольга Петелина