Причины, из-за которых не стоит поливать растения в жаркую погоду
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Причины, из-за которых не стоит поливать растения в жаркую погоду

Причины, из-за которых не стоит поливать растения в жаркую погоду

Каждый владелец огорода старается как можно лучше ухаживать за посаженными растениями и вовремя насыщать их влагой, особенно в жаркую погоду, но в таком поливе может крыться некая опасность и растениям может быть нанесен вред. Благодаря хорошо организованному поливу можно получить богатый урожай.

Почему растения могут пострадать из-за полива в жаркую погоду

Вред растениям может нанести полив в очень жаркую погоду, и связано это с тем, что если на листочек падет вода, то начнет очень быстро испарятся, и у растения получится ожог на листьях, а также будет травмирована корневая система.

Каждое растение по-своему переносят невероятный зной: некоторые могут вянуть, а некоторые будут прекрасно себя ощущать.


Самое главное правило полива в жаркую погоду – делать это в период, когда солнце еще не начало сильно печь – в вечернее или утреннее время. Если делать это вечером, то влага будет дольше задерживаться в земле, так как из-за умеренной температуры не будет сильно испаряться.

Температура воды для полива не должна быть холодной, и лучше для этих целей применять отстоянную воду, которая уже успела за день или ночь прогреться. Это связано с тем, что резкий перепад температур может негативно сказаться на развитии растения. Лучше всего, если воду для полива подготовить заранее.

Особенности полива растений в жару

Чаще всего растения растут на грядках, которые никак не защищены от солнечных лучей, и поэтому очень могут страдать в жаркую погоду и нуждаться в грамотном и щадящем поливе.


Существуют некоторые правила, которые помогут сохранить растения и напитать их влагой:

  • поливать стоит под самый корень, и не стоит, чтобы вода попадала на зелень, так как это может привести к ожогам;
  • если поливать необходимо растения, которые растут в открытом грунте, то делать это лучше в вечернее время, а вот тепличные – в дневное;
  • много заморочек в поливе с огурцами, так как их нельзя заливать, ведь это может привести к загниванию, а вот недостаточный полив может привести к тому, что они будут горькими, и лучше поливать небольшими порциями утром и вечером;
  • после полива стоит проверить, как политы растения – земля должна быть влажной на 5-7 сантиметров;
  • после того, как был совершен полив, необходимо каждый раз рыхлить почву, чтобы насытить ее и растения кислородом.

Полив очень важный этап в выращивании тех или иных культур, а особенно в засушливую погоду. Это связано с тем, что от недостатка влаги урожай может быть небольшим и не очень вкусным.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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