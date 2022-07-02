Признанная иноагентом Deutsche Welle возобновит вещание на русском языке
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Признанная иноагентом Deutsche Welle возобновит вещание на русском языке

Признанная иноагентом Deutsche Welle возобновит вещание на русском языкеПризнанная иноагентом немецкая компания Deutsche Welle возобновит вещание на русском языке

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) с 1 июля возобновляет вещание на русском языке. Об этом говорится в заявлении на ее сайте.

«Немецкая медиакомпания Deutsche Welle возобновляет радиовещание на русском языке. Программа DW будет транслироваться из Вильнюса в течение получаса каждый вечер на средних волнах», — отмечается в сообщении.

Радиоверсии телепередач «DW Новости» и «В самую точку» будут доступны к прослушиванию в России и Белоруссии с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц.

28 марта Минюст России признал немецкое издание Deutsche Welle (DW) СМИ-иноагентом. Уточняется, что такое решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.

4 марта сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал в России сайт DW. В регуляторе отметили, что причиной этой меры стало распространение изданием ложной информации о спецоперации на Украине.

4 февраля стало известно о закрытии московского бюро Deutsche Welle. Перед этим МИД России анонсировал, что в стране будет прекращено спутниковое и иное вещание DW.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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