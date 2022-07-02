Реконструкция улицы Карбышева выполнена на 80%

В Иркутске продолжается реконструкция улицы Карбышева в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация выполнила около 80% от общего объема работ, сообщает пресс-служба администрации города.

У специалистов комитета городского обустройства есть замечания к подрядчику. На 1 июля не приняты работы по устройству основания автомобильной дороги.

Ранее у проверяющих были замечания по устройству основания возле локальных очистных сооружений. Подрядчик устранил недостатки.

В рамках выезда специалисты выявили трещины на тротуарах. Дефекты зафиксировали в журнале производства работ для последующего устранения.