Сбер и экологи Иркутска рассказали о летних планах по реализации зеленых проектов
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Сбер и экологи Иркутска рассказали о летних планах по реализации зеленых проектов

Экоактивисты города, представители Сбера и руководители ведущих СМИ региона обсудили летнюю «зеленую» повестку. О планах рассказали руководители экологических организаций: директор Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева, исполнительный директор Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа» Элеонора Еремченко, пиар-менеджер Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Дарья Винник, президент Благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев, заведующая Ботаническим садом биолого-почвенного факультета ИГУ Светлана Сизых. Основные проекты направлены на обустройство троп и смотровых площадок на Байкале, разделение и вывоз мусора, экопросвещение и экообразование школьников, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Организаторы встречи поблагодарили представителей СМИ Приангарья за участие в информационной поддержке ESG*-повестки и обозначили особую роль «печатного слова» в популяризации ответственного отношения к окружающей среде и идей формирования новой экологической культуры. Для поддержки этой деятельности БФ «Подари планете жизнь» при участии Сбера объявил региональный конкурс «Минута для будущего. СМИ» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы сохранения ресурсов планеты. Конкурс продлится до 31 октября.

Подать заявку на конкурс может и частное лицо, и редакция СМИ, и пресс-службы организаций и предприятий. Призовой фонд составляет 150 тыс. рублей, оценивать работы будет профессиональное жюри, в состав которого войдут экологи, журналисты, специалисты по рекламе в социальных сетях. Подробнее о конкурсе «Минута для будущего. СМИ» на сайте ppjizn.ru.

Круглый стол прошел в здании Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, расположенном на территории первого в Восточной Сибири дендропарка. Это парк, в котором профессором Александром Вознесенским в конце 19-го века были высажены все породы деревьев Восточной Сибири. Сегодня парк является памятником истории регионального значения и Сбер активно участвует в его восстановлении.

Пресс-служба Байкальского банка ПАО Сбербанк
Байкальский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

*Экологическое, социальное и корпоративное управление

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По материалам: irk

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