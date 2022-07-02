Счет Росбанка заблокировали
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Счет Росбанка заблокировали

Счет Росбанка заблокировалиClearstream заблокировала корреспондентский счет Росбанка

Клиринговая система Clearstream заблокировала корреспондентский счет Росбанка из-за британских санкций против ее владельца Владимира Потанина.

С 1 июля банк не сможет получать доходы от ценных бумаг, выпущенных за пределами России и номинированных в рублях. Clearstream — одна из двух главных клиринговых систем в Европе.

«Решение Clearstream не окажет существенного негативного влияния на операционную деятельность Росбанка, который продолжает работать в штатном режиме»,— рассказали в банке «Коммерсанту».

В мае французская финансовая группа Societe Generale продала Росбанк и свой страховой бизнес в России инвестиционной компании миллиардера Владимира Потанина «Интеррос».

29 июня Великобритания ввела санкции против Потанина. Он, располагая вторым по размеру состоянием в России, продолжает «поддерживать режим [президента Владимира] Путина», было сказано в сообщении на сайте правительства страны.

Уже после этого Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 30 июля, позволяющую проводить операции с Росбанком.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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