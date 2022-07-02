Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
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Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали

Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Певец Сергей Жуков рассказал о своем здоровье. Лидер знаменитой группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о том, как пережил проблемы со здоровьем — два года назад ему пришлось перенести три операции и заново учиться делать многие вещи. Сейчас Сергей Жуков находится в стадионном туре — 2 июля он соберет «Лужники», а 16 июля отправится в Санкт-Петербург на «Газпром Арену». Со стороны кажется, что музыкант полон сил и энергии, но мало кто знает, что здоровье лидера «Руки Вверх!» еще недавно оставляло желать лучшего. Дело в том, что в 2020 Сергей ударился о декорации — сначала маленькая гематома не беспокоила его, но затем она переросла в грыжу. К медикам он пошел тогда, когда она «увеличилась на всю полость живота». Лечение продолжалось три месяца и ему пришлось прооперироваться три раза. Тогда врачи серьезно опасались за то, сможет ли он не просто ходить, но и выжить.
«Проблемы со здоровьем я привык переносить на ногах, но в этот раз врачи меня здорово напугали. Я стал выступать вдвое реже, отказался от многих концертов, бросил пить и курить. Понял, что, однажды рискнув своим здоровьем, я могу лишиться всего, что у меня есть», — сказал Сергей в интервью MSK1.RU. Гастрольный че пришлось отменить, поэтому с командой он установил максимум — не более 8 концертов в месяц. Свободное время он ходил по докторам, стал заниматься спортом и нашел больше времени для отдыха. «Новый образ жизни здорово помог восстановиться. К тому же меня очень поддерживали родные, друзья, поклонники. Подписчики рассказывали, что они молятся за меня, и это правда помогло. Я резко пошел на поправку, а врачи разводили руками и не верили, что такое может быть», — признался Жуков. Чтобы восполнить потери, которые он понес от концертной деятельности, Сергей занялся бизнесом и весьма преуспел в этом — только за 2021-й он заработал 4,5 миллиона долларов на разных проектах.
# Шоу-бизнес Жуков Сергей
По материалам: z-aya

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