Сергей Зверев признался, кто сделал его знаменитым

Стилист Сергей Зверев рассказал о себе. Недавно в СМИ разлетелась новость о том, что Сергей Зверев прекратил общение с Аллой Пугачевой. Тем не менее, звездный парикмахер продолжает с теплотой отзываться о давней подруге. Сергей Зверев привлек к себе внимание звезд шоу-бизнеса в 90-е. Тогда он завоевал титул чемпиона Европы по парикмахерскому искусству, а затем стал обладателем и награды на мировом смотре. Однако знаменитость не забывает, кто именно вывел его в свет и превратил в самого известного стилиста страны. «Благодаря Алле Борисовне и Филиппу Киркорову я стал суперзвездой, поп-стар», — отметил блондин. Напомним, что именно Примадонна когда-то подсказала Звереву заняться музыкальной деятельностью. В итоге парикмахер записал песню «Алла», которая мгновенно стала хитом. С тех пор почти в каждом клипе начинающий певец старался упоминать именитую подругу.Сейчас 58-летний артист отошел от светской жизни и погрузился в благотворительность, а также политику. В прошлом году он пытался баллотироваться в Госдуму, когда с успехом защитил территорию Прибайкалья от губительного строительства. «Много занимаюсь экологией. Боремся за сохранение Байкала. Есть такое понятие любить и защищать Родину. Вот экологи — защитники Родины, природы. Это самая неблагодарная работа, ее не видно, как в шоу-бизнесе», — делился Сергей. В YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?» стилиста расспросили и о стоимости его «лука». Большинство вещей на Звереве оказалось от его личного бренда, а вот сумку он предпочел Chanel, несмотря на недавний скандал. «Я раньше Chanel носил на выход, а сейчас и в хвост, и в гриву. Это уже не предмет роскоши, скорее, чтобы сходить в «Крошку-картошку», — говорил он, указывая на аксессуар за 450 тысяч.