Синоптики зафиксировали новые июньские температурные рекорды в Иркутской области
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Синоптики зафиксировали новые июньские температурные рекорды в Иркутской области

Синоптики зафиксировали новые июньские температурные рекорды в Иркутской области

28 июня на нескольких метеостанциях Иркутской области установлены рекорды по максимальной температуре. В Жигалово она составила +38,5 градуса, перекрыв предыдущий максимум +37,1 градуса, который наблюдался в 1998 году. В Заларях и Черемхово перекрыты максимумы июня и составили +37,4 градуса и +35,5 градуса соответственно. За последние 15 лет такие же высокие температуры наблюдались в третьей декаде июня 2010 и 2017 годов, сообщает Иркутский гидрометцентр.

Прогретые воздушные массы сместились в Иркутскую область из Казахстана. Максимальные температуры воздуха 27-28 июня достигали +39 градусов.

В Иркутске 27−28 июня температура воздуха днем повышалась до +32, средняя суточная температура в эти дни превышала климатическую норму на 6 градусов. Абсолютный максимум +35,6 наблюдался в июне 2010 года. Со сменой воздушных масс 29 июня на большей части региона в дневные часы температурный фон не превышал +26°.

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По материалам: irk

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