Slime Rancher 2 выйдет в Game Pass осенью сначала в раннем доступе

Вадим Карасев





В прошлом году состоялся анонс второй части увлекательной игры про разведение слаймов — Slime Rancher. Первый проект получил огромную популярность, его продажи в начале этого года перевалили за 5 миллионов копий, и игра сейчас доступна в подписке Game Pass. Вторая часть тоже будет в Game Pass, сразу после выхода.

Разработчики Slime Rancher 2 в лице игрового директора Ника Поповича объявили, что игра выйдет изначально в Game Preview. В ранний релиз проект выйдет без достижений:

Slime Rancher 2 будет выпущена в раннем доступе/предварительном просмотре игры и не будет иметь достижений при запуске. Это сделано для того, чтобы все наши достижения не были привязаны к той части игры, которую мы создадим при первоначальном запуске, а были добавлены позже, когда они могут относиться к полному опыту, который мы в конечном итоге разработаем.

Планируется, что в раннем доступе проект запустят осенью 2022 года, а далее игру будут развивать вместе с сообществом, точная дата выхода ее пока не называется.