Солистка группы «Воровайки» Наталья Быстрова получила тяжелую травму, но все равно собралась в тур
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Солистка группы «Воровайки» Наталья Быстрова получила тяжелую травму, но все равно собралась в тур

Солистка группы «Воровайки» Наталья Быстрова получила тяжелую травму, но все равно собралась в тур

Солистка шансон-команды «Воровайки» Наталья Быстрова на гастролях получила травму — у девушки разрыв мениска. Теперь звезда будет выступать на одной ноге — в лангетке, потому как сейчас группа колесит по стране с концертами.


О том, что Быстрова получила серьезную травму, «СтарХиту» рассказали в окружении коллектива. Повредив ногу, по возвращении домой после гастрольного тура, Быстрова поняла, что ее боль настолько велика, что она не может больше ходить. Шансонье обратилась к врачам, сделала МРТ.

Врачи поставили ей неутешительный диагноз — разрыв медиального мениска, повреждение передней связки. Теперь нужно пройти лечение, но сделать это крайне тяжело из-за напряженного графика.

«В настоящее время у Натальи продолжает болеть нога, но все запланированные концерты с группой состоятся и Наталья поедет на них в любом состоянии. Врачи тогда предложили либо три недели полного покоя, либо шесть месяцев реабилитации после операции. Мы выбрали первый вариант, но с продолжением концертной деятельности», — рассказывает PR-менеджер Андрей Карпов. Сама Наталья Быстрова в эксклюзивном интервью «СтарХиту» заявила, что выступать на сцене ей теперь будет очень сложно, поскольку солистка не привыкла сдерживать себя в эмоциях.

Напомним, что продюсер уже неоднократно отправлял болеющих звезд на гастроли. Так, весной Светлана Ларионова впала в кому после отравления на концерте. Но как только врачи вывели девушку из критического состояния, Ларионова отправилась с группой в тур по России.

«Продюсер сказал, мол, если она не сможет стоять, будет выступать в инвалидном кресле. Заменять ее никто не будет. Так же никто не хочет нести и финансовые потери. В настоящее время Света находится в больнице. Она в сознании, состояние удовлетворительное. После выписки продолжит прием таблеток и капельницы, так как организм сильно ослаблен», — таким заявлением поделился директор команды в мае.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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