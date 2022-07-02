Соседов: «К Шатунову коллеги относились так себе. Вот Кобзон много помогал, к нему народ и приехал»

Пока вся Россия скорбит по Юрию Шатунову, Сергей Соседов выступил с некрасивым заявлением. Музыкальный критик сообщил, якобы коллеги недолюбливали солиста «Ласкового мая», поэтому и не пришли на его похороны.

На прощании с Юрием Шатуновым были замечены Николай Басков, Игорь Крутой и создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. По мнению Сергея Соседова, остальные артисты не пришли на похороны не из-за занятости или личных дел, а из-за прохладного отношения к умершему музыканту...

«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями. Не вижу ничего плохого в том, что к Шатунову на прощание не пришли коллеги. Я, например, видел Юру три раза в жизни. Я что, должен на похороны идти? Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит», — сказал 54-летний критик.

Шатунов скончался 23 июня в результате обширного инфаркта. В понедельник певца кремировали, а во вторник прах захоронили на Троекуровском кладбище. На днях жена и дети артиста улетят в Германию, где развеют часть праха над озером в Баварии — там любил рыбачить солист «Ласкового мая».

Могила Шатунова усыпана белыми розами, игрушками, открытками. Фанаты приходят на кладбище в любое время, чтобы почтить память кумира.

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К слову, семья Юрия высказывания его звездных коллег не комментирует. Супруга музыканта вообще отказывается беседовать с прессой, сын и дочь также хранят молчание.