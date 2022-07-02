США экстрадируют экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи в ЮАР
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США экстрадируют экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи в ЮАР

США экстрадируют экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи в ЮАР


Суд обязал бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи сдаться Службе федеральных маршалов США 5 июля для экстрадиции в ЮАР.


В июле 2021 года правоохранители задержали Спаньи в аэропорту Нэшвилла (США) по требованию властей ЮАР, обвинивших его в мошенничестве на $100 000. Дело связано не с Monero, а с его работой в южноафриканской компании Cape Cookies в 2009-2011 годах.


По предъявленным обвинениям Спаньи грозит до 20 лет лишения свободы. Представляющий интересы разработчика юрист Дункан Оукс назвал задержание «необоснованным». По его словам, Спаньи ошибочно считал, что в процессе по делу Cape Cookies достаточно присутствия его представителя.


Напомним, в сентябре 2021 года суд в США освободил «Fluffypony» из-под ареста.


Спаньи отошел от активного участия в разработке Monero в 2019 году, однако по-прежнему считается ее неофициальным лицом. Разработчик стоял у самых истоков проекта, хотя и не был его непосредственным создателем.

# Экономика monero, рикардо спаньи, сша, юар, новости
По материалам: ForkLog

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