США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлиной
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США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлиной

США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлинойСША опубликовали перечень из 570 российских товаров с повышенной импортной пошлиной 35%

США опубликовали на сайте документов правительства страны список из 570 российских товаров, которые с конца июля будут облагаться повышенной импортной пошлиной в 35 процентов. В него не вошли палладий, титан и платина.

Ввоз этой продукции не запрещен на территорию Соединенных Штатов. Перечень включает в том числе минералы, оборудование, металлы, продукцию из древесины.

При этом палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля в список не попали. Они являются стратегически важными товарами для Вашингтона и во многих случаях не имеют доступной замены. Россия является крупнейшим экспортером палладия, в прошлом году объем поставок этого металла составил 6,5 миллиарда долларов.

В Вашингтоне поясняли ранее, что речь идет о продукции с годовой импортной стоимостью в 2,3 миллиарда долларов. Общий российский экспорт в США в прошлом году составлял около 30 миллиардов долларов, продукция примерно на 19 миллиардов теперь под санкциями (в основном это нефть и нефтепродукты). Таким образом, почти треть импорта осталась не затронута ни ограничениями, ни высокими тарифами.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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