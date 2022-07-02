Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС из-за Украины
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Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС из-за Украины

Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС из-за УкраиныThe Telegraph: Олаф Шольц призвал пересмотреть договоры ЕС до присоединения Украины

Германия опасается смены баланса в Евросоюзе (ЕС) из-за возможного членства Украины. Об этом стало известно газете The Telegraph от источников.

По информации издания, канцлер Германии Олаф Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС до присоединения Украины. «Шольц хочет, чтобы система голосования была изменена, чтобы гарантировать невозможность формирования силовых блоков стран ЕС с целью обеспечения дополнительных средств от своих богатых западных союзников», — отмечает газета.

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По материалам: lenta.ru

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