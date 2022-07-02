Станислав Садальский высказался о Лии Ахеджаковой
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Станислав Садальский высказался о Лии Ахеджаковой

Станислав Садальский высказался о Лии Ахеджаковой
Актер Станислав Садальский прокомментировал скандал в театре «Современник». Уроженец Херсона Сергей Гармаш недавно заявил, что планирует отправиться в родной город, чтобы помочь в восстановлении местного театра. Тем временем в «Современнике», где он когда-то работал, происходят большие изменения. Недавно СМИ сообщили, что теперь вместо Виктора Рыжакова творческой деятельностью «Современника» будет руководить специальный худсовет. Звезда прославленной сцены Лия Ахеджакова выразила опасение за будущее театра. Она призналась, что не в восторге и от перспективы возвращения Сергея Гармаша. «Я в ужасе. Сейчас мы все перезваниваемся — люди того, старого «Современника». Мы в панике. Это погром. Этого все боятся. Когда-то Сережа был очень порядочный и неглупый человек. Я не знаю, что для него лучше — вернуться с победой в «Современник» или ехать восстанавливать театр в Херсоне», — негодовала она в беседе с BLITZ.center.
Слова 83-летней актрисы прокомментировал в личном Telegram-канале Стас Садальский. По словам звезды, коллеги недовольны, что Лия Меджидовна высказалась за всех. «А мы в ужасе от Ахеджаковой, — сказало мне сразу несколько артистов. — Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра? Это все неправда! И часть труппы как раз желала бы возвращения Сергея». Кстати, я искренне желаю возвращения в некогда любимый «Современник» офигительного Сергея Гармаша», — заключил Садальский. Напомним, что Сергей Леонидович со скандалом ушел из театра летом 2020-го. Актер был не согласен с худруком Виктором Рыжаковом, считая, что тот действует во вред «Современнику». В коллективе образовался раскол, который мешал прежней плодотворной работе. «Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать», — объяснял он свой поступок.
# Шоу-бизнес Садальский Станислав
По материалам: z-aya

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