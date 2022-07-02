Стартовал прием заявок на конкурс по созданию национального интернет-контента

Вадим Карасев

Институт развития интернета (ИРИ) объявил о старте приема заявок на конкурс на создание государственного (национального) контента в цифровой среде.

Заявки принимаются с 1 июля по 1 августа.

"В новом конкурсе долгожданное для многих нововведение: авансирование проектов на счета, открытые в банках. Мы благодарны коллегам из правительства, которые поддержали нашу инициативу и внесли изменения в правила предоставления грантов в рамках реализации нацпроекта", – сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Он добавил, что решение об авансировании будет приниматься после детального изучения репутации компании. Это сделано для того, чтобы избежать рисков, связанных с невыполнением контракта, пояснил Гореславский.

Гендиректор ИРИ заявил, что в Институте надеются привлечь к конкурсу как можно больше разработчиков компьютерных игр. Создание качественных игр – это дорого, заметил Гореславский, далеко не у всех есть возможности для этого.

"Авансирование проекта для них – необходимое условие", – отметил он, напомнив, что в этом году в рамках игрового направления планируется выделить не менее 1 млрд рублей.

Еще нововведение конкурса – это расширение возможностей по направлению "Видеоконтент", в рамках которого создаются материалы для VOD-платформ. Теперь его можно будет разместить не только в соцсетях аудиовизуальных сервисов, но и в других аккаунтах.

Напомним, что на конкурс принимаются проекты со сроком реализации до конца 2024 года по 5 направлениям. В частности, "Видеоконтент", "Контент для социальных сетей", "ПО и игры" и другие.

Участники, получившие наивысшую оценку экспертов, представят свои работы членам продюсерского совета АНО "ИРИ". Открытая защита проектов состоится осенью, тогда же объявят победителей.