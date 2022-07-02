Тест: Угадайте фильмы по жарким летним кадрам

Лето в самом разгаре! Солнце жарит изо всех сил, ни с кем не считаясь, а люди сидят либо на пляжах в отпусках, либо под кондиционерами и вентиляторами. Страдая или наслаждаясь — тут уж кто как справляется с высокими температурами.

Такой антураж обязывает нас составить тематический кинотест с жаркими пейзажными кадрами, по которым вы должны будете угадать фильмы! Понимаем, что лета вам, вероятно, и так хватает сполна и смотреть на него ещё и на экране немного тяжко, но зато вы в очередной раз сможете почувствовать себя спецом по знанию мирового кинематографа.





/12Что это за фильм?

Ла-Ла Ленд

Вики Кристина Барселона

Зови меня своим именем





/12Что это за фильм?

Челюсти

Бриолин

Спасатели Малибу





/12Что это за фильм?

Время

Добро пожаловать в рай!

Королевство полной луны





/12Что это за фильм?

Безумный Макс: Дорога ярости

Дивергент

Элизиум — рай не на Земле





/12Что это за фильм?

Мамма Mia!

Каникулы строгого режима

Солнцестояние





/12Что это за фильм?

Хороший, плохой, злой

Однажды в... Голливуде

Бонни и Клайд





/12Что это за фильм?

Пляж

Достучаться до небес

Побег из Шоушенка





/12Что это за фильм?

Таинственный лес

Техасская резня бензопилой

Апокалипсис сегодня





/12Что это за фильм?

На гребне волны

Лицо со шрамом

Смертельное оружие





/12Что это за фильм?

Круиз по джунглям

Джуманджи: Зов джунглей

Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа





/12Что это за фильм?

50 первых поцелуев

Зависнуть в Палм-Спрингс

Притворись моей женой





/12Что это за фильм?

Большая рыба

Форрест Гамп

Кристофер Робин









Слишком жарко для таких тестов!





Было жарко, но вы справились!





Вы специалист по киношной жаре!12

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