Тест: Угадайте фильмы по жарким летним кадрам
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Тест: Угадайте фильмы по жарким летним кадрам

Тест: Угадайте фильмы по жарким летним кадрам

Лето в самом разгаре! Солнце жарит изо всех сил, ни с кем не считаясь, а люди сидят либо на пляжах в отпусках, либо под кондиционерами и вентиляторами. Страдая или наслаждаясь — тут уж кто как справляется с высокими температурами.

Такой антураж обязывает нас составить тематический кинотест с жаркими пейзажными кадрами, по которым вы должны будете угадать фильмы! Понимаем, что лета вам, вероятно, и так хватает сполна и смотреть на него ещё и на экране немного тяжко, но зато вы в очередной раз сможете почувствовать себя спецом по знанию мирового кинематографа.




1/12

Что это за фильм?

Ла-Ла Ленд


Вики Кристина Барселона


Зови меня своим именем




2/12

Что это за фильм?

Челюсти


Бриолин


Спасатели Малибу




3/12

Что это за фильм?

Время


Добро пожаловать в рай!


Королевство полной луны




4/12

Что это за фильм?

Безумный Макс: Дорога ярости


Дивергент


Элизиум — рай не на Земле




5/12

Что это за фильм?

Мамма Mia!


Каникулы строгого режима


Солнцестояние




6/12

Что это за фильм?

Хороший, плохой, злой


Однажды в... Голливуде


Бонни и Клайд




7/12

Что это за фильм?

Пляж


Достучаться до небес


Побег из Шоушенка




8/12


Что это за фильм?

Таинственный лес


Техасская резня бензопилой


Апокалипсис сегодня




9/12

Что это за фильм?

На гребне волны


Лицо со шрамом


Смертельное оружие




10/12

Что это за фильм?

Круиз по джунглям


Джуманджи: Зов джунглей


Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа




11/12

Что это за фильм?

50 первых поцелуев


Зависнуть в Палм-Спрингс


Притворись моей женой




12/12

Что это за фильм?

Большая рыба


Форрест Гамп


Кристофер Робин






Слишком жарко для таких тестов!



Было жарко, но вы справились!



Вы специалист по киношной жаре!
12

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По материалам: twizz

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