Тест: Угадайте фильмы по жарким летним кадрам
Лето в самом разгаре! Солнце жарит изо всех сил, ни с кем не считаясь, а люди сидят либо на пляжах в отпусках, либо под кондиционерами и вентиляторами. Страдая или наслаждаясь — тут уж кто как справляется с высокими температурами.
Такой антураж обязывает нас составить тематический кинотест с жаркими пейзажными кадрами, по которым вы должны будете угадать фильмы! Понимаем, что лета вам, вероятно, и так хватает сполна и смотреть на него ещё и на экране немного тяжко, но зато вы в очередной раз сможете почувствовать себя спецом по знанию мирового кинематографа.
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Что это за фильм?
Ла-Ла Ленд
Вики Кристина Барселона
Зови меня своим именем
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Что это за фильм?
Челюсти
Бриолин
Спасатели Малибу
3/12
Что это за фильм?
Время
Добро пожаловать в рай!
Королевство полной луны
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Что это за фильм?
Безумный Макс: Дорога ярости
Дивергент
Элизиум — рай не на Земле
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Что это за фильм?
Мамма Mia!
Каникулы строгого режима
Солнцестояние
6/12
Что это за фильм?
Хороший, плохой, злой
Однажды в... Голливуде
Бонни и Клайд
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Что это за фильм?
Пляж
Достучаться до небес
Побег из Шоушенка
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Что это за фильм?
Таинственный лес
Техасская резня бензопилой
Апокалипсис сегодня
9/12
Что это за фильм?
На гребне волны
Лицо со шрамом
Смертельное оружие
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Что это за фильм?
Круиз по джунглям
Джуманджи: Зов джунглей
Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа
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Что это за фильм?
50 первых поцелуев
Зависнуть в Палм-Спрингс
Притворись моей женой
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Что это за фильм?
Большая рыба
Форрест Гамп
Кристофер Робин
Слишком жарко для таких тестов!
Было жарко, но вы справились!
Вы специалист по киношной жаре!
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