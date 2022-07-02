Three Arrows Capital подал заявление на банкротство

Хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, Глава 15 Кодекса США о банкротстве может защитить 3AC от конфискации активов на территории Штатов в ходе ликвидации на Британских Виргинских Островах.

Three Arrows Capital направил соответствующие документы после объявления криптовалютного брокера Voyager Digital о приостановке торговли и вывода средств с 1 июля 21:00 (Киев/МСК).

«Это было чрезвычайно трудное решение, но мы считаем его правильным в текущих рыночных условиях. Оно даст нам дополнительное время на изучение стратегических альтернатив», — заявил CEO Voyager Стивен Эрлих.

27 июня Voyager Digital направил 3AC уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита. Криптоброкер выдал хедж-фонду заем на 15 250 BTC (около $294 млн по курсу на момент написания) и 350 млн USDC.

24 июня Voyager Digital попросил закрыть часть долга в размере 25 млн USDC, а затем потребовал погасить весь кредит в BTC и стейблкоинах до 27 июня.

23 июня криптоброкер снизил суточный лимит на вывод средств с $25 000 до $10 000 на фоне проблем с 3AC. Для защиты активов клиентов компания договорилась с Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида о займе в размере 200 млн USDC и открытии возобновляемой кредитной линии на 15 000 BTC.

По данным Nansen, основанный Су Чжу и Кайлом Дэвисом в 2012 году Three Arrows Capital управлял активами на сумму около $10 млрд. На фоне обвала криптовалютного рынка и краха Terra появилась информация о неплатежеспособности 3AC.

Напомним, торговая компания 8 Blocks Capital обвинила хедж-фонд в использовании клиентских средств для покрытия маржин-коллов.

По некоторым данным, криптовалютные платформы BitMEX, FTX и Deribit ликвидировали позиции 3AC в связи с неспособностью последнего выполнить маржинальные требования.

Денежно-кредитное управление Сингапура, где зарегистрирована штаб-квартира хедж-фонда, объявило Three Arrows Capital выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.

Биржа и провайдер криптовалютных кошельков Blockchain.com и платформа Deribit потребовали ликвидации 3AC.