Тиграна придётся женить на Белой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тиграна придётся женить на Белой

Тиграна придётся женить на Белой
Недавно стало известно, почему Юлия Белая постоянно говорит о собственной беременности, детях, семье и других вещах, к которым она отношения явно не имеет. Связано всё с тем, что Салибеков не желает предохраняться, поэтому в скором времени он узнаёт, что снова станет папой. В одном из эфиров Ксения Бородина явно была озабочена этим вопросом. По её словам, история повторяется и мужчину придется женить на Белой также, как его в свое время женили на Юлии Салибековой. Все ведь знают, каким грандиозным скандалом завершился этот брак? Однако сама Белая уверяет, что она готова родить малыша даже для себя, без свадьбы. Тиграна она считает породистым и красивым, поэтому девушка уверена, что и их дети будут красивыми. То есть, на женитьбу ей совершенно всё равно. Однако ведущих проекта такой расклад не устраивает, ведь лозунг Дом-2 гласит «Построй свою любовь». Все это предполагает классический формат отношений. То есть, сперва должна состояться свадьба, и уже потом в семье появляются малыши.

По мнению Бородиной, Белая серьёзно ошибается, живя с Тиграном, который не желает брать на себя ответственность. Новая семья ему пока не особо интересна, так как он до сих пор не разобрался со старой и не отошёл от прогремевших скандалов. Правда, зачем он тогда встречается с Юлей, которая так сильно желает полноценную семью?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Тиграна придётся женить на Белой
Тиграна придётся женить на Белой
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим будет развлекать зэков»
Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
Причины, из-за которых не стоит поливать растения в жаркую погоду
Причины, из-за которых не стоит поливать растения в жаркую погоду
В официальные российские магазины вернулись Xbox Series X
В официальные российские магазины вернулись Xbox Series X
Владимир Епифанцев, живущий с тремя женщинами: «У тебя любовницы, у нее – любовники»
Владимир Епифанцев, живущий с тремя женщинами: «У тебя любовницы, у
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 01.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 01.07.2022
ОНФ открыл сбор для 109 стрелкового батальона Народной милиции ДНР
ОНФ открыл сбор для 109 стрелкового батальона Народной милиции ДНР
В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол
В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол
Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет
Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет
Девять лесных пожаров действует в Иркутской области 2 июля
Девять лесных пожаров действует в Иркутской области 2 июля

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть осторожными на работе в этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100 тысяч рублей
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100
В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС
В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС
Мирослава Карпович после слухов о Прилучном, высказалась о личной жизни
Мирослава Карпович после слухов о Прилучном, высказалась о личной
Найдено тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 в Якутии
Найдено тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 в Якутии

Еще по теме

Белая желает, чтобы Тигран Салибеков стал более холодным
Белая бросила Тиграна, чтобы побывать на свадьбе Ромашова
Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов
Салибеков игнорирует свою бывшую жену