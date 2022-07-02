Тиграна придётся женить на Белой

Вадим Карасев

Однако сама Белая уверяет, что она готова родить малыша даже для себя, без свадьбы. Тиграна она считает породистым и красивым, поэтому девушка уверена, что и их дети будут красивыми. То есть, на женитьбу ей совершенно всё равно. Однако ведущих проекта такой расклад не устраивает, ведь лозунг Дом-2 гласит «Построй свою любовь». Все это предполагает классический формат отношений. То есть, сперва должна состояться свадьба, и уже потом в семье появляются малыши.По мнению Бородиной, Белая серьёзно ошибается, живя с Тиграном, который не желает брать на себя ответственность. Новая семья ему пока не особо интересна, так как он до сих пор не разобрался со старой и не отошёл от прогремевших скандалов. Правда, зачем он тогда встречается с Юлей, которая так сильно желает полноценную семью?