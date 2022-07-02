Тиграна придётся женить на Белой
Сегодня, 09:25 Вадим Карасев
Недавно стало известно, почему Юлия Белая постоянно говорит о собственной беременности, детях, семье и других вещах, к которым она отношения явно не имеет. Связано всё с тем, что Салибеков не желает предохраняться, поэтому в скором времени он узнаёт, что снова станет папой. В одном из эфиров Ксения Бородина явно была озабочена этим вопросом. По её словам, история повторяется и мужчину придется женить на Белой также, как его в свое время женили на Юлии Салибековой. Все ведь знают, каким грандиозным скандалом завершился этот брак? Однако сама Белая уверяет, что она готова родить малыша даже для себя, без свадьбы. Тиграна она считает породистым и красивым, поэтому девушка уверена, что и их дети будут красивыми. То есть, на женитьбу ей совершенно всё равно. Однако ведущих проекта такой расклад не устраивает, ведь лозунг Дом-2 гласит «Построй свою любовь». Все это предполагает классический формат отношений. То есть, сперва должна состояться свадьба, и уже потом в семье появляются малыши.
По мнению Бородиной, Белая серьёзно ошибается, живя с Тиграном, который не желает брать на себя ответственность. Новая семья ему пока не особо интересна, так как он до сих пор не разобрался со старой и не отошёл от прогремевших скандалов. Правда, зачем он тогда встречается с Юлей, которая так сильно желает полноценную семью?
По материалам: life-dom2