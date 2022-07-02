Ubisoft закрывает серверы 8 игр, которые доступны на Xbox
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Ubisoft закрывает серверы 8 игр, которые доступны на Xbox

Ubisoft закрывает серверы 8 игр, которые доступны на Xbox


Издательство Ubisoft опубликовало предупреждение, что через 2 месяца будут закрыты серверы сразу 8 игр, которые доступны на приставках Xbox. Это игры с Xbox 360, часть из которых работают на приставках Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости.

С 1 сентября 2022 года серверы следующих 8 игр Ubisoft будут закрыты:



Assassin’s Creed III



Assassin’s Creed Brotherhood



Assassin’s Creed Revelations



Driver: San Francisco



Far Cry 3



Ghost Recon: Future Soldier



Rayman Legends



Splinter Cell: Blacklist

На сайте Ubisoft можно подробнее узнать по каждой игре, какие возможности пропадут после отключения серверов. Отметим, что игроки не смогут получить многие из достижений в этих играх, когда серверы будут отключены.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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