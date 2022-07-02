Ubisoft закрывает серверы 8 игр, которые доступны на Xbox
Сегодня, 01:15 Вадим Карасев
Издательство Ubisoft опубликовало предупреждение, что через 2 месяца будут закрыты серверы сразу 8 игр, которые доступны на приставках Xbox. Это игры с Xbox 360, часть из которых работают на приставках Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости.
С 1 сентября 2022 года серверы следующих 8 игр Ubisoft будут закрыты:
Assassin’s Creed III
Assassin’s Creed Brotherhood
Assassin’s Creed Revelations
Driver: San Francisco
Far Cry 3
Ghost Recon: Future Soldier
Rayman Legends
Splinter Cell: Blacklist
На сайте Ubisoft можно подробнее узнать по каждой игре, какие возможности пропадут после отключения серверов. Отметим, что игроки не смогут получить многие из достижений в этих играх, когда серверы будут отключены.
По материалам: newxboxone