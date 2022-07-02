Участвовавшие в спецоперации гражданские специалисты из России получат статус ветерана

Депутаты Госдумы России на пленарном заседании 30 июня приняли в первом чтении законопроект о наделении гражданских лиц, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ГД РФ.

При обсуждении председатель ГД обратил внимание на то, что при доработке законопроекта ко второму чтению в число тех, кто сможет получить статус ветеранов боевых действий, могут быть включены военные корреспонденты.

«У нас время есть до второго чтения для того, чтобы законопроект доработать. Возможно, будет правильно предусмотреть внесение поправки о военных корреспондентах. У нас с вами их здесь нет. Важно, чтобы они также были защищены», — сказал Володин.