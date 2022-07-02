Умер создавший «Чебурашку» и «Аленький цветочек» мультипликатор Леонид Шварцман
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Умер создавший «Чебурашку» и «Аленький цветочек» мультипликатор Леонид Шварцман

Умер создавший «Чебурашку» и «Аленький цветочек» мультипликатор Леонид ШварцманНа 102-м году жизни умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

Умер создавший «Чебурашку» и «Аленький цветочек» советский художник-мультипликатор Леонид Шварцман. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, передает ТАСС.

Он рассказал, что Шварцман скончался в возрасте 101 года. Причина смерти не раскрывается.

Леонид Шварцман родился в 1920-м в Минске. После армии работал в ремонтно-механическом цехе ленинградского завода. Позднее его перевезли из блокадного Ленинграда в Челябинск, где он стал токарем на танковом заводе, а немного позже — оформителем в мастерской. В 1945-м оказался в Москве и пошел на учебу во ВГИК.

После этого стал художником-мультипликатором и постановщиком. За время карьеры встречался и работал вместе с режиссерами Львом Атамановым, Романом Качановым, Иваном Уфимцевым. В числе главных его проектов — сказки «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Степа — милиционер» и «Варежка». Он также создавал Чебурашку, прорабатывая детали образа героя.

В январе стало известно о смерти еще одного советского режиссера и художника-мультипликатора Майи Бузиновой, которая создавала Чебурашку. Ее считали «незаменимым в истории советского кинематографа человеком». Бузиновой не стало в возрасте 92 лет. На протяжении многих лет она работала над такими историями, как «Варежка», «Золотой мальчик» и «Айболит и Бармалей».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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