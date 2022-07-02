Умер сыгравший в «Сиянии» американский актер
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Умер сыгравший в «Сиянии» американский актер

Умер сыгравший в «Сиянии» американский актерСыгравший в хорроре «Сияние» американский актер Теркел умер в возрасте 94 лет

Американский актер Джо Теркел (Joe Turkel), сыгравший в фильмах «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и «Сияние» Стэнли Кубрика, умер в возрасте 94 лет, пишет Deadline со ссылкой на родственников артиста.

Актер скончался в понедельник, 27 июня, однако известно об этом стало только в пятницу, 1 июля. Новость сообщила его семья, которая уточнила, что артист умер в больнице, в окружении сыновей Крейга и Роберта.

Теркель родился 15 июля 1927 года в Бруклине. В возрасте 17 лет он поступил на службу в торговый флот. Затем переехал в Калифорнию в 1947 году чтобы строить актерскую карьеру и там получил роль в картине «Город через реку» (1948), которая принесла ему успех.

Больше всего зрителям полюбились его роли в хорроре «Сияние» Стэнли Кубрика (1980), в котором он сыграл бармена Ллойда, и образ доктора Элдона в боевике «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта (1982).

В феврале умер американский актер и знаменитый мастер боевых искусств Роберт Уолл, который тренировался и снимался вместе с Брюсом Ли и Чаком Норрисом.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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