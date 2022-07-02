Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
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Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области

Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской областиГубернатор Ведерников сообщил, что в Псковской области загорелся музей Римского-Корсакова

Музей-заповедник композитора Николая Римского-Корсакова загорелся в деревне Любенск Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram.

Как рассказал Ведерников, по предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. «Пламя очень быстро распространилось по зданию. Уже очевидно, что ущерб будет значительный», — добавил он, напомнив, что усадьба является объектом культурного наследия федерального значения.

Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что пожар был локализован, удалось спасти около половины экспонатов. В частности, сохранились подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо, мебель, книги, журналы и стеллажи.

23 июня стало известно, что музей «Космос», который пострадал в пожаре 21 июня, намерены восстановить в ближайшие сроки. После инцидента прокуратура организовала проверку, а полиция возбудила уголовное дело о поджоге, виновникам которого грозит до пяти лет лишения свободы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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