В афганской школе прогремел взрыв

Вадим Карасев

В афганской школе в провинции Нангархар прогремел взрыв, не менее десятка пострадали

В школе провинции Нангархар в Афганистане прогремел взрыв, не менее десятка человек пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление одного из местных жителей.

По крайней мере один из раненых находится в критическом состоянии. Полиция провинции утверждает, будто пострадали восемь человек.

Взрыв произошел ночью в районе Родат в местной медресе, рассказал собеседник агентства. Он утверждает, будто кто-то заложил самодельное взрывное устройство недалеко от учебного заведения.

Ни одна группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Очередной взрыв близ школы Нангархара произошел 10 января этого года. Сообщалось, что по меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, прогремевшего близ школы. Тогда в уезде взорвался минометный снаряд. Всех пострадавших госпитализировали.