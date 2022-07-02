В Чувашии открыли мемориал строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Вадим Карасев

Памятник труженикам тыла, создававшим в 1941-1942 годах в Чувашии Сурский и Казанский оборонительные рубежи, открыли в селе Байгулово в Чувашии.

Как сообщил на церемонии открытия глава республики Олег Николаев, подготовка к этому событию велась в течение 1,5 лет. Жители региона изучали историю строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии.

"Мы более чем полтора года системно, разнонаправленно работали над тем, чтобы изучить страницы истории трудового подвига чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. Та информация, которая нам открывалась последовательно, нас удивляла, воодушевляла, и в итоге за 1,5 года издали шесть книг, которые содержат как документальные материалы, так и воспоминания живущих строителей оборонительных рубежей", - сказал глава республики на церемонии открытия.

Специально к открытию памятника приурочили патриотическую эстафету Вечного огня от стен московского Кремля до мемориала "Строителям безмолвных рубежей". Автоколонна с частицей Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве отправилась в Чувашию 29 июня. Жители республики встретили колонну 30 июня. 1 июля курсанты кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Кочетова приняли частицу огня и зажгли Вечный огонь у подножия мемориала.

Открытие мемориала стало центральным событием II Всероссийского форума городов трудовой доблести "Рубежи Победы", который проходит в Чувашии 1-2 июля. На церемонию прибыл полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Во вступительном слове он зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

"Особая, незабываемая страница нашей военной истории - строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны. Два таких обвода - Сурский и Казанский - проходили по территории Чувашии. И сегодня в память об этом поистине народном подвиге здесь открывается мемориал "Строителям безмолвных рубежей". Уверен, что возведение этого величественного монумента будет содействовать сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, гордости за ратные подвиги и трудовые свершения отцов и дедов", - говорится в приветствии.

Поздравить жителей Чувашии с открытием мемориала прибыл заместитель председателя Совета Федерации России Николай Журавлев. Во вступительном слове он зачитал приветствие председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

"Вклад Чувашской Республики в победу над фашизмом огромен. Почти 200 тыс. уроженцев республики ушли на фронт, 170 тыс. человек трудились в тылу. Невозможно осознать, что женщины и дети в нечеловеческих условиях смогли построить 380 км Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы всегда будем помнить об их трудовом подвиге", - отмечается в приветственном адресе.

Протяженность созданных оборонительных рубежей на территории Чувашии превысила 380 км. Памятник состоит из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений. Ежедневно на их строительстве задействовали от 85 до 110 тыс. жителей. В основном в их числе были старики, женщины и дети, которые рыли окопы и траншеи, строили землянки, сооружали огневые артиллерийские точки, долговременные огневые точки и деревоземляные огневые точки. Люди работали без выходных в тяжелых условиях, в 40-градусные морозы приходилось прогревать верхний слой промерзшей земли кострами, а затем рубить пласты топорами, кувалдами, пилами и ломами.