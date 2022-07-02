В ДНР заявили о планах привлечь крупный бизнес РФ в угольную промышленность Донбасса

Вадим Карасев

В ходе встречи главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко обсуждались возможности для участия крупного российского бизнеса в развитии угольной промышленности Донбасса, сообщил в председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

"Нам видится приоритетным комбинированный вариант, где и у государства останется часть активов, потому что у нас есть свои электростанции, которые работают на угле, это, по сути, такой кластер от добычи угля до производства электроэнергии. Мы видим, что такой производственный комплекс точно должен остаться за государством. Еще у нас есть активы, где сил и бюджетных источников государства просто не хватает, там, конечно, мы смотрим на то, чтобы привлекать крупный российский бизнес либо на отдельные шахты, либо на весь комплекс", - сказал он.

По словам главы правительства ДНР, в отрасль планируется привлекать лишь российские угольные компании, которые смогут обеспечить рост добычи угля и числа рабочих мест, а также социальные гарантии для сотрудников.

"Встреча прошла с Сергеем Кириенко и с большой командой специалистов, экспертов, как наших, местных, так и из Российской Федерации, на шахте "Комсомолец Донбасса". Это госпредприятие, оно добывает около 2,5 млн тонн угля по году. Крупнейший объект, самый модернизированный, соответственно и инвестиционная программа у него самая понятная, и развитие есть. На нем как раз после посещения шахты обсуждали перспективы нашей угольной промышленности", - отметил Хоценко.

По его данным, всего за 2021 год в ДНР суммарно было добыто 7 млн тонн коксующегося и энергетического угля, 4,7 млн тонн из них пришлось на пять республиканских госпредприятий, управляющих 12 шахтами. В текущем году республика пока не планирует наращивать объемы добычи на фоне идущей мобилизации, но вернется к этим планам в дальнейшем, добавил глава кабмина ДНР.

"Часть людей у нас мобилизована, в том числе и из шахт. Это порядка 20-30% численности предприятий. Пока не вернемся на наши конституционные границы, это сложная проблема, хотя планы по нашей территории до СВО (специальная военная операция - ИФ) были больше. Но ничего страшного, мы к ним точно вернемся, и в последующие годы точно будем наращивать рост добычи угля", - сказал Хоценко.



Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой "школе губернаторов". Финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 гг.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ)