В Германии назвали ответственного за высокую инфляцию в Европе
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В Германии назвали ответственного за высокую инфляцию в Европе

В Германии назвали ответственного за высокую инфляцию в ЕвропеПрофессор Зинна из Германии назвал ЕЦБ ответственным за высокую инфляцию в Европе

Бывший глава мюнхенского института экономических исследований Ifo профессор Ханс-Вернер Зинна назвал Европейский центральный банк (ЕЦБ) ответственным за высокую инфляцию в Европе. Об этом пишет Compact.

По словам эксперта, нынешний уровень инфляции уже достаточно высок, но ситуация все еще ухудшается: в Германии цены производителей увеличились на 33,6 процента, в Испании и Италии – более чем на 40 процентов. Потребительские цены, в свою очередь, растут не менее чем на треть от указанных величин.

«Никаких радужных перспектив на будущее», — заключил Зинна.

Ранее сообщалось, что в июне инфляция в еврозоне на годовом уровне побила очередной рекорд, достигнув 8,6 процента. Основной вклад вносит рост стоимости энергии (41,9 процента по сравнению с 39,1 процента в мае), а также продуктов, алкоголя и табачных изделий (8,9 процента по сравнению с 7,5 процента в мае). Менее значительно дорожают промышленные товары (4,3 процента) и услуги (3,4 процента), сообщило статистическое ведомство.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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