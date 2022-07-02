В Германии оценили возможные последствия повышения цен на газ
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В Германии оценили возможные последствия повышения цен на газ

В Германии оценили возможные последствия повышения цен на газФедеральное сетевое агентство ФРГ: потребители будут шокированы повышением цен на газ

Немецкие потребители будут шокированы предстоящим повышением цен на газ. Таким образом оценил возможные последствия глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер, передает ТАСС.

Он отметил, что потребители будут в шоке, когда им пришлют «по почте извещения» от поставщиков электроэнергии. Также руководитель агентства уточнил, что из-за проблем с «Северным потоком» цены на энергоноситель увеличатся втрое. «И мы можем только предполагать, как будут обстоять дела дальше», — сказал Мюллер.

Кроме того, чиновник призвал власти Германии принять меры по «облегчению бремени» из-за роста цен на энергоносители для граждан страны. По словам Мюллера, многие жители ФРГ не в состоянии выдержать и минимального давления по стоимости — любое повышение платы за газ станет угрозой, уточнил он.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ заявил о возможном полном прекращении поставок газа из России и призвал немцев экономить топливо. Мюллер посоветовал владельцам домов и квартир перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. По его словам, «это позволит сократить потребление газа на 10-15 процентов».

1 июля стало известно, что правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. В стране организована вторая из трех фаз экстренного госплана по противодействию энергетическому кризису.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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