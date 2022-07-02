В официальные российские магазины вернулись Xbox Series X

Вадим Карасев





Игровые приставки Xbox Series X снова доступны для покупки в официальных российских магазинах. Например, в МВидео и Эльдорадо их уже можно приобрести, без необходимости делать предзаказ или записываться в очередь. Консоли доступны просто для покупки в различных регионах, но стоимость на Xbox Series X теперь составляет 79 999 рублей.





Стоит сказать, что купить Xbox Series X в тех же официальных магазинах можно и дешевле, если их покупать в комплекте с играми — тогда цена за приставку и выбранную игру составит 69 999 рублей.





Напомним, на днях в продажу в МВидео и ряд других официальных магазинов вернулись и подписки на Xbox Game Pass Ultimate, по цене 18 999 рублей.

Стоит сказать, что Microsoft не объявляла о возвращении на российский рынок, и доступные в продажи консоли, вероятнее всего, завезены через параллельный импорт.