В официальные российские магазины вернулись Xbox Series X
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В официальные российские магазины вернулись Xbox Series X

В официальные российские магазины вернулись Xbox Series X


Игровые приставки Xbox Series X снова доступны для покупки в официальных российских магазинах. Например, в МВидео и Эльдорадо их уже можно приобрести, без необходимости делать предзаказ или записываться в очередь. Консоли доступны просто для покупки в различных регионах, но стоимость на Xbox Series X теперь составляет 79 999 рублей.


Стоит сказать, что купить Xbox Series X в тех же официальных магазинах можно и дешевле, если их покупать в комплекте с играми — тогда цена за приставку и выбранную игру составит 69 999 рублей.


Напомним, на днях в продажу в МВидео и ряд других официальных магазинов вернулись и подписки на Xbox Game Pass Ultimate, по цене 18 999 рублей.

Стоит сказать, что Microsoft не объявляла о возвращении на российский рынок, и доступные в продажи консоли, вероятнее всего, завезены через параллельный импорт.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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