В подразделении Siemens резко ответили на вопрос о деятельности в России
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В подразделении Siemens резко ответили на вопрос о деятельности в России

В подразделении Siemens резко ответили на вопрос о деятельности в РоссииSiemens Healthineers: компания не уходит из России из-за нуждающихся в лечении детях

Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers (подразделение Siemens в сфере здравоохранения) Йохен Шмитц в интервью Welt заявил о нуждающихся в лечении онкобольных детях в ответ на вопрос об уходе фирмы из России.

Журналист издания спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, хотя материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране. «С этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?» — резко ответил Шмитц.

Деятельность компании находится в полном соответствии с санкциями ЕС, добавил он. Финдиректор Siemens Healthineers также рассказал о поддержке Украины. «Помимо прочего, мы пожертвовали руководству Украины мобильные рентгеновские установки, которые могут использоваться и для лечения раненых», — сказал он.

Шмитц пояснил, что компания свела к минимуму деятельность в России. Также подразделение Siemens не принимает оплаты в рублях, не берет новые контракты, а только исполняет действующие.

В России и Центральной Азии Siemens Healthineers предлагает решения полного жизненного цикла для организаций здравоохранения: консалтинг, оснащение медицинской техникой, сервисную поддержку и цифровые решения. В мае немецкий концерн Siemens принял решение об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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