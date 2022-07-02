В России ограничат переплату по новым ипотечным кредитам
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В России ограничат переплату по новым ипотечным кредитам

В России ограничат переплату по новым ипотечным кредитамЦентробанк России с 3 июля ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

В России с 3 июля ограничат переплату по новым ипотечным кредитам, поправки внесены в закон «О потребительском кредите (займе)», который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнили в Центробанке России, с этой даты полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. При этом в ПСК входят не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ним платежи — к примеру, страховка и дополнительные услуги.

В Банке России добавили, что с 1 июля временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам был отменен. Его ввели 25 февраля в связи с резким повышением процентных ставок. «Ограничение ПСК позволяет сбалансировать интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее в Минстрое России отреагировали на предложение Счетной палаты запретить выдачу льготной ипотеки с государственной поддержкой на покупку студий и однокомнатных квартир. В ведомстве отметили, что не поддерживают инициативу ограничить приобретение малометражного жилья по льготной ипотеке.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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