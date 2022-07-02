В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол

В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол

В России предложили создать центр по оценке качества работы автошколМинпросвещения России предложило создать центр по оценке качества работы автошкол

Министерство просвещения России предложило ГИБДД и Рособрнадзору создать федеральный центр по оценке качества работы автошкол, заявил заместитель главы ведомства Денис Грибов, пишет ТАСС.

По его словам, новой структуре предстоит оценить качество подготовки водителей в автошколах. Ожидается. что ресурсный центр «даст реальные механизмы мониторинга». «По его результатам в адрес автошкол могут быть предприняты штрафные санкции вплоть до лишения лицензии и аккредитации», — подчеркнул замминистра.

Грибов считает, что центр также поможет распространить лучшие практики подготовки водителей.

Ранее для снижения риска аварий на дорогах в России предложили вернуть маркировку новичков соответствующими знаками, а также ввести ответственность за агрессивное вождение.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ОНФ открыл сбор для 109 стрелкового батальона Народной милиции ДНР
ОНФ открыл сбор для 109 стрелкового батальона Народной милиции ДНР
В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол
В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол
Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет
Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет
Девять лесных пожаров действует в Иркутской области 2 июля
Девять лесных пожаров действует в Иркутской области 2 июля
Бигрина боится грубых игр Ромашова
Бигрина боится грубых игр Ромашова
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как
Российский сенатор разочаровался в Германии из-за Украины
Российский сенатор разочаровался в Германии из-за Украины
На выходных в Иркутске ожидается дождливая погода
На выходных в Иркутске ожидается дождливая погода
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в ноябре
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Парень приготовил вкуснейший чебурек
Парень приготовил вкуснейший чебурек
Стартовал прием заявок на конкурс по созданию национального интернет-контента
Стартовал прием заявок на конкурс по созданию национального
В России ограничат переплату по новым ипотечным кредитам
В России ограничат переплату по новым ипотечным кредитам

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть осторожными на работе в этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100 тысяч рублей
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100
Пережившая выкидыш Меган Маркл осудила запрет на аборты: «Многие женщины сейчас в отчаянии»
Пережившая выкидыш Меган Маркл осудила запрет на аборты: «Многие
50-летняя иркутянка перевела мошенникам семь миллионов рублей
50-летняя иркутянка перевела мошенникам семь миллионов рублей
В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС
В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС

Еще по теме

МВД РФ предложило ввести рейтинговую оценку автошкол
Союз автошкол Москвы предложил поделить водителей на любителей и профи
ГИБДД разработает ответственность автошкол за аварийных водителей
Лысаков предложил ввести рейтинг для автошкол