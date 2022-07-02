В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографа
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В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографа

В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографаПутин поручил увековечить память этнографа Кнорозова, расшифровавшего письменность майя

Президент России Владимир Путин поручил увековечить память советского и российского этнографа Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность древнего народа майя. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поручил 19 ноября 2022 года отпраздновать столетнюю дату со дня рождения ученого, основателя советской школы майянистики, специалиста по эпиграфике и этнографии.

Юрий Валентинович Кнорозов — лауреат многочисленных наград, в том числе Государственной премии СССР. В 1963 году он опубликовал монографию «Письменность индейцев майя», которая включала словарь и каталог знаков в количестве 540 единиц. Спустя 12 лет увидел свет его труд «Иероглифические рукописи майя», в котором были переведены и исследованы все сохранившиеся рукописи.

В октябре прошлого года в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония открытия памятника, посвященного русскому лексикографу Владимиру Далю. Установив бронзовый бюст на мраморный постамент, местные жители увековечили память ученого и исследователя языка.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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