В Запорожской области обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием
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В Запорожской области обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием

Украинские силовики обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием в поселке Акимовка под Мелитополем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«В Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем боевики (президента Украины Владимира) Зеленского устроили очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», — написал Рогов.

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По материалам: pnp.ru

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