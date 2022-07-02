Вера Шатунова рано умерла из-за проблем с сердцем
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Вера Шатунова рано умерла из-за проблем с сердцем

Вера Шатунова рано умерла из-за проблем с сердцем

Поклонники Юрия Шатунова знают, что с 11 лет он воспитывался в детском доме, где его впоследствии и заприметил продюсер Андрей Разин. Но почему так получилось – мало кто знает. На самом деле мама мальчика умерла очень рано, а папе он попросту был не нужен.

Ранний брак

Родители Юрия поженились в 1973 году в совсем молодом возрасте незадолго до рождения сына. Вере Шатуновой на тот момент было 18 лет, Василию Клименко – 23 года.  Отец был совершенно не рад наследнику, причем до такой степени, что Вера Гавриловна записала Юру на свою девичью фамилию. Позже она и вовсе отправила сына жить его к своей матери в поселок Пятки.

Когда Юре было 3 года, его родители, так и не спасшие свой брак, развелись. Но сына Вера забрала не сразу, а только через год, когда мальчику было уже 4. Вера вместе с наследником переехала в деревню Савельевка, там нашла нового мужчину и вышла за него замуж. Но отношения отчима и пасынка не сложились – отчим пил, относился к мальчику с негативом, и Юра часто сбегал из дома, в основном, обратно к бабушке.


Ранняя смерть мамы

Бытовало мнение, что мама Юры тоже злоупотребляла алкоголем, потому и сдала мальчика в интернат. На самом деле в 1984 году у молодой еще женщины обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Учитывая, что Вера перестала справляться со своим ребенком, и он приносил много хлопот, она решила на время отдать его в школу-интернат.

Вера Гавриловна легла в больницу – ей требовалась срочная операция. Своей очереди 29-летняя женщина так и не дождалась: она умерла прямо в больнице от острой сердечной недостаточности.

Говорят, что 11-летнего мальчика на всю ночь оставили одного с трупом матери в гробу у себя дома, и только утром соседи пришли к ребенку и помогли ему похоронить маму. С того момента в его голове многое перевернулось, и он понял, что жизнь больше не будет прежней.


Из школы-интерната Юру перевели в детский дом, но о том времени Шатунов не любил говорить. Единственное, о чем он мечтал в то время – побольше и повкуснее покушать.

Отец Шатунова, к слову, умер только в мае 2020 года. Он никогда не проявлял к сыну внимания, не интересовался его судьбой и ничего не сделал для того, чтобы забрать его из детского дома. С отцом Юрий так и не общался за всю свою жизнь.

Наследственное заболевание

Возможно, болезнь сердца передалась артисту по наследству. Исполнитель, зная о причине ранней смерти матери и о своем недуге, он, имея связи, денежные средства, возможности, так и не обратился к врачам для полной диагностики. Вероятно, что ранее обнаружение проблемы смогло сохранить жизнь популярного исполнителя 90-х..


Сам Шатунов говорил, что не ведет здоровый образ жизни  не следит за здоровьем. Он считал, что исход в любом случае у всех одинаковый. Певец почти не пил спиртное, но, по словам друзей, много курил и никогда не пытался избавиться от вредной привычки. При этом он любил активный спорт и часто чем-нибудь занимался.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в машине скорой помощи от обширного инфаркта. Его не успели довезти живым до больницы из-за того, что друзья потеряли много времени, пытаясь получить помощь в местной поликлинике за городом. У Юры осталась молодая вдова Светлана, сын Дэннис и дочка Эстелла. Семья проживает в Германии, но ради прощания с любимым человеком прилетели в Россию. Тело артиста кремировали, часть похоронили на Троекуровском кладбище, а часть – родственники развеют в Германии, как и завещал еще при жизни сам Шатунов.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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