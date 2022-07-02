Вестник институционала: FalconX привлекла $150 млн, а оценка Magic Eden достигла $1,6 млрд

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

CeDeFi-биржа Unizen привлекла $200 млн

Позиционирующая себя как CeDeFi-биржа Unizen на базе BNB Chain договорилась о привлечении $200 млн от Global Emerging Markets (GEM) на развитие экосистемы.

GEM предоставит средства в виде «капитальных обязательств»: часть финансирования Unizen получит сразу, часть — после достижения нераскрытых критериев.

Платформа ориентируется на привлечение как розничных, так и институциональных инвесторов путем поиска и агрегирования ордеров по наилучшим ценам на централизованных и децентрализованных биржах.

Полученные средства Unizen направит на расширение команды и продуктовой линейки, а также на ускорение внедрения системы агрегирования торговли.

Криптоплатформа FalconX привлекла $150 млн

Ориентированная на институциональных инвесторов криптовалютная платформа FalconX привлекла $150 млн в ходе раунда финансирования Серии D. По его итогам оценка компании достигла $8 млрд.

Раунд возглавили GIC и B Capital при участии Thoma Bravo, Wellington Management, Adams Street Partners и Tiger Global Management.

В компании отметили, что, несмотря на волатильность рынков, первый квартал 2022 года стал для нее самым успешным с точки зрения привлечения новых клиентов. Это обусловлено спросом на брокерские услуги со стороны широкого круга институционалов, полагают в FalconX.

NFT-маркетплейс Magic Eden привлек $130 млн

Базирующийся на Solana маркетплейс невзаимозаменяемых токенов Magic Eden привлек $130 млн по итогам раунда финансирования Серии B.

Его возглавили Electric Capital и Greylock Partners при участии Lightspeed Venture Partners, Paradigm и Sequoia Capital. Инвесторы оценили проект в $1,6 млрд.

Привлеченные средства направят на развитие P2P-маркетплейса NFT и платформы Launchpad, которая помогает выпускать коллекции токенов. В планах разработчиков также поддержка других блокчейнов, помимо Solana.

Команда проекта насчитывает около 100 человек. Компания намерена в ближайшие 6-12 месяцев расширить штат сотрудников примерно на 50%.

Криптокастодиан Prime Trust привлек $107 млн

Провайдер инфраструктурных решений в области финтеха и цифровых активов Prime Trust привлек $107 млн по итогам раунда финансирования Серии В.

Среди инвесторов — FIS, Fin Capital, Mercato Partners, Kraken Ventures, Commerce Ventures, Gaingels, GateCap Ventures, Seven Peaks Ventures и другие.

Привлеченные средства направят на поддержку уже существующих и развитие новых решений, включая DeFi- и Web3-продукты, а также запуск Prime Trust Crypto IRA, что позволит клиентам вкладывать пенсионные средства в криптоактивы.

PolySign привлекла $53 млн

Занимающаяся криптовалютной инфраструктурой компания PolySign привлекла $53 млн в раунде финансирования Серии C. Сбор средств начался в первом квартале 2022 года и завершился в начале июня.

В число инвесторов вошли хедж-фонд Brevan Howard Asset Management, Cowen Digital — криптовалютное подразделение инвестиционного банка Cowen — и трейдинговая компания-маркетмейкер GSR.

Помимо долевого финансирования, PolySign также получила кредит на сумму $25 млн от частной инвестиционной компании Boathouse Capital.

Привлеченные средства используют для покупки администратора криптофонда MG Stover, а также расширения депозитарного и кастодиального бизнеса PolySign.

Kaiko привлек $53 млн на международную экспансию

Поставщик данных о криптовалютном рынке Kaiko закрыл раунд финансирования Серии B на $53 млн.

Его возглавила Eight Roads при участии Revaia и существующих инвесторов Alven, Point9, Anthemis и Underscore.

За последний год для расширения продуктовой линейки Kaiko поглотила провайдера решений для оптимизации рисков Kesitys, а также договорилась с CoinShares о приобретении Napoleon Index для запуска криптоиндексов.

В феврале 2022 года фирма получила аккредитацию SOC-2 Type-1, подтвердив высокий уровень управления безопасностью и конфиденциальностью данных, а также наличие необходимых средств контроля.

CEO Kaiko Амбре Субирана отметил рекордный интерес институциональных инвесторов к услугам компании. Фирма предлагает рыночные данные, портфельные решения, информацию о процентных ставках, индексах, DeFi-рынке, услуги по ценообразованию и исследования.

a16z возглавила раунд финансирования NFT-платформы Cryptoys на $23 млн

Игровая NFT-платформа Cryptoys привлекла $23 млн в ходе раунда финансирования Серии A.

Его возглавила венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z) при участии Dapper Labs, Draper & Associates, CoinFund, Animoca Brands, Sound Ventures и других инвесторов.

Привлеченные средства Cryptoys использует для создания игровой вселенной на основе NFT и выпуска мультсериала. В ближайшее время команда планирует представить трех персонажей из серии.

ScienceMagic.Studios привлекла $10,3 млн

Фирма ScienceMagic.Studios, консультирующая по вопросам внедрения Web3, привлекла $10,3 млн предпосевных инвестиций.

В раунде участвовали Coinbase Ventures, Digital Currency Group и миллиардер Алан Ховард.

ScienceMagic.Studios специализируется на вопросах использования NFT и социальных токенов для усиления взаимодействия с аудиторией. Компанию возглавляет экс-CEO Guardian Media Group Дэвид Пемсел, в ней участвуют также макроинвестор Рауль Пол и фирма Delphi Digital.