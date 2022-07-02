Владимир Епифанцев, живущий с тремя женщинами: «У тебя любовницы, у нее – любовники»
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Владимир Епифанцев, живущий с тремя женщинами: «У тебя любовницы, у нее – любовники»

Владимир Епифанцев, живущий с тремя женщинами: «У тебя любовницы, у нее – любовники»

Владимир Епифанцев продолжает шокировать публику откровенными высказываниями. На днях актер сообщил, что, помимо жены, живет и с другими девушками. А сейчас артист заявил — он не против, если у супруги тоже есть кто-то на стороне.


После громкого разрыва с Анастасией Веденской Владимир закрутил роман с девушкой по имени Юлия. Недавно 50-летний артист узаконил отношения с избранницей. Казалось, Епифанцев остепенился и обрел счастье с любимой, но нет, актер увлекается и другими.

Впрочем, Юлия не спорит с мужем и во всем его поддерживает. Не исключено, что у нее тоже есть ухажеры, о которых знает Владимир. «Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы в дела друг друга не лезете. У тебя любовницы, а у нее любовники», — сказал Епифанцев на своем YouTube-канале.

Между делом звезда кино дал советы мужчинам, чьи спутницы слишком много требуют. «Если женщина говорит «хочу Ferrari», то ты тоже от нее что-то хочешь. Тут два варианта — либо послать ее на хер и найти другую или увидеть, что она отражает тебя», — сообщил артист.

Несколько дней назад Епифанцев признался, что живет с тремя девушками. По словам актера, многие с осуждением относятся к подобному, но ему плевать на чужое мнение.

«Так сложилось в жизни. Не буду подробности рассказывать. Люди не поймут. Пока еще не готовы... В фильмах бывает, что за тобой кто-то идет, какие-то невидимые персонажи. Они видимые. Они — я, как и весь мир. Каждая частица мироздания — я», — говорил Владимир о пассиях и подругах.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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