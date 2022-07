Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет

Падение цены первой криптовалюты за апрель-июнь на 56,2% стало сильнейшим с третьего квартала 2011 года, когда потери составили 67%. Такие данные приводит Coinglass.

В течение указанного периода биткоин подешевел с $45 000 до $19 884. В медвежьи рынки 2014 и 2018 годов квартальная динамика не превышала 39,7% и 49,7% соответственно.

В июне цифровое золото показало наихудшие с сентября 2011 года темпы снижения в 37%.

Негативная динамика на рынке криптовалют во втором квартале продолжилась на фоне падения индекса S&P 500. За первое полугодие фондовый индикатор потерял 20,6%, показав наихудший результат с 1962 года.

The S&P was down 20.6% in the first half of 2022, the worst start to a year for the index since 1962. $SPX pic.twitter.com/OMcX7yfP5o