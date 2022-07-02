Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет
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Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет

Второй квартал 2022 года для биткоина стал худшим за 11 лет


Падение цены первой криптовалюты за апрель-июнь на 56,2% стало сильнейшим с третьего квартала 2011 года, когда потери составили 67%. Такие данные приводит Coinglass.


В течение указанного периода биткоин подешевел с $45 000 до $19 884. В медвежьи рынки 2014 и 2018 годов квартальная динамика не превышала 39,7% и 49,7% соответственно.


В июне цифровое золото показало наихудшие с сентября 2011 года темпы снижения в 37%.


Негативная динамика на рынке криптовалют во втором квартале продолжилась на фоне падения индекса S&P 500. За первое полугодие фондовый индикатор потерял 20,6%, показав наихудший результат с 1962 года.



Напомним, стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу допустил завершение делевериджа на крипторынке.


Ранее специалисты Deutsche Bank спрогнозировали восстановление биткоина к $28 000 к концу 2022 года.


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# Экономика цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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