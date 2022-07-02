Xbox провел специальную презентацию для японских игроков с разбором Xbox & Bethesda Showcase
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Xbox провел специальную презентацию для японских игроков с разбором Xbox & Bethesda Showcase

Xbox провел специальную презентацию для японских игроков с разбором Xbox & Bethesda Showcase


Xbox продолжает вести себя максимально активно на японском рынке. В этом году Xbox Series X | S уже несколько раз обходили по недельным продажам приставки Playstation 5, а суммарное количество проданных в Японии Xbox Series X | S уже давно превысило продажи Xbox One за все поколение. При этом, и японских игр на Xbox стало выходить гораздо больше.

Сегодня Microsoft провела специальное игровое онлайн-мероприятие для японских игроков. Сотрудники Xbox Japan провели обзор шоу Xbox & Bethesda Showcase, в рамках которого они рассказали об играх, показанных на мероприятии. В том числе, в рамках специального японского мероприятия сотрудники Atlus и Team Ninja рассказали о своих играх для приставок Xbox.


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Напомним, Microsoft в прошлом году объявила, что игра Starfield получит полную локализацию на японском в день релиза.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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