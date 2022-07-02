За сутки 65 жителей Иркутской области заболели коронавирусом

В Иркутской области за сутки коронавирусной инфекцией заболели 65 человек, за все время пандемии подтверждено 296 122 случаев инфекции. Данные на 2 июля опубликовал областной оперштаб.

Из стационаров за сутки выписали 30 человек, еще 233 пациента продолжают лечение в больницах. Выздоровели за сутки 109 жителей региона, всего — 291 979. Один человек за сутки скончался от COVID-19, за весь период от инфекции умер 8 691 человек. Еще один пациент с коронавирусом скончался от сопутствующего заболевания, всего таких случаев 702.