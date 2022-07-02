Захарова отреагировала на слова главы МИД Латвии о борще

Вадим Карасев

Захарова отреагировала на слова главы МИД Латвии о борще фразой «вы же не по красавицам»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича о борще. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша», — написала она.

Ранее Ринкевич в аккаунте в Twitter прокомментировал слова Захаровой, которая удивилась включению приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На своей странице в соцсети он написал: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица».

О том, что ЮНЕСКО добавила культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия, стало известно 1 июля. Также отмечалось, что борщ был признан украинским блюдом. Захарова, комментируя эту новость, написала, что «украинизации подвержено все». Кроме того, она заявила, что в XVI веке данцигский купец Мартин Груневег в своих путевых заметках назвал борщ блюдом русских жителей Киева.



