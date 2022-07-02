Законы, вступающие в силу с 3 июля
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Законы, вступающие в силу с 3 июля

Законы, вступающие в силу с 3 июля

Перечень условий должен указываться в виде таблицы, которая размещается на первой странице договора. Информацию нужно будет печатать хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых в тексте.

Также кредитные организации обязаны указывать в местах оказания услуг и на своем официальном сайте информацию об условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклады соответствующего вида, а также информацию о минимальной гарантированной процентной ставке по каждому виду вклада.

Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 324-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»

 

Установлены правовые и организационные основы деятельности в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники. Речь, в частности, идет об транспортных средствах с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем максимальной мощностью более четырех киловатт.

Определены порядок государственной регистрации и учета такой техники, а также процедура её технического осмотра.

Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники»

 

В частности установлено, что при изменении условий соглашений в связи с увеличением в 2021-2022 годах цен на строительные ресурсы необходимо проведение повторной государственной экспертизы проектной документации объекта соглашения в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Установлен запрет на изменение физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией объекта, при подготовке сметной документации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2022 года № 1126 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

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По материалам: pnp.ru

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