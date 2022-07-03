4 июля в части всех округов Иркутска ограничат электроснабжение

4 июля в некоторых домах во всех четырех округах Иркутска будет ограничено электроснабжение. Причина — проведение плановых работ на электрических сетях, сообщается на странице «Иркутской электросетевой компании» в «ВКонтакте». Время отключений – от 30 минут до восьми часов.

В Октябрьском округе электроснабжение отключат в части домов на улицах Трилиссера, Карла Либкнехта и Александра Невского. В Правобережном округе — в части домов на 1-й и 2-й Ключевых улицах, улицах Вагина, Ватутина, Глеба Успенского, Енисейской, Киренской, Кожзаводской, Котовского, Марии Цукановой, Николаева, Пархоменко, Петрова, 2-й Полевой, Пшеничной, Рабочего Штаба, Сурнова, Трубецкого, Фрунзе, Чапаева, Черняховского, Шевцова, Щорса. В Свердловском округе электроснабжение ограничат в части домов на улицах Академической, Аргунова, Аксакова, Боткина, Джамбула, Фурманова, 2-й Железнодорожной, в микрорайоне Юбилейном. В Ленинском округе из-за монтажа СИП света не будет в двух домах в Максимовщине и Придорожной, а также на всей территории СНТ «Здоровье» и СНТ «Локомотив».

В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. С точным временем причинами отключений модно ознакомиться на странице СВЕТ 38 «В Контакте».