97,3 гектара леса горело в Иркутской области утром 3 июля

На утро 3 июля в Иркутской области действовало девять лесных пожаров на площади 97,3 гектара: четыре — в Катангском районе, по два — в Жигаловском и Ольхонском районах, один — в Чунском районе на землях Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано четыре возгорания на общей площади 44,4 гектара; два — в Братском районе, по одному — Нижнеилимском и Чунском районах. На сегодня полностью локализовано шесть пожаров на площади 21 366 гектаров: четыре — в Катангском районе, по одному — в Качугском и Чунском районах.

В тушении лесных пожаров 2 июля было задействовано 284 человека — пожарные-десантники, сотрудники лесопожарных формирований, работники арендаторов лесных участков, а также 37 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки проводили восемь самолетов: три Ан-2 и пять легкомоторных. Три вертолета Ми-8, в том числе один – от МЧС России, занимались передислокацией десантников.