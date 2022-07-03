Актер фильма "Звездный путь" Крис Пайн изменился до неузнаваемости (2 фото)
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Актер фильма "Звездный путь" Крис Пайн изменился до неузнаваемости (2 фото)

Актер фильма "Звездный путь" Крис Пайн изменился до неузнаваемостиЗнаменитый актер Крис Пайн, который прославился после перезапуска фильма "Звездный путь" (или "Стартрек") изменился до неузнаваемости - поклонники вообще не поняли, что перед ними знаменитость. У него густая борода, бомжацкий вид и странный фотоаппарат. Таким его увидели на улицах Лос-Анджелеса. Будем надеется, что это он для роли, иначе куда он дел 10 миллионов долларов, которые получил за съемки в кино?


Актер фильма "Звездный путь" Крис Пайн изменился до неузнаваемости
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По материалам: триникси

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