Актер фильма "Звездный путь" Крис Пайн изменился до неузнаваемости (2 фото)

Вадим Карасев

Знаменитый актер Крис Пайн, который прославился после перезапуска фильма "Звездный путь" (или "Стартрек") изменился до неузнаваемости - поклонники вообще не поняли, что перед ними знаменитость. У него густая борода, бомжацкий вид и странный фотоаппарат. Таким его увидели на улицах Лос-Анджелеса. Будем надеется, что это он для роли, иначе куда он дел 10 миллионов долларов, которые получил за съемки в кино?