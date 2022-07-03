Алла Пугачева заломила цену за свои концерты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева заломила цену за свои концерты

Алла Пугачева заломила цену за свои концерты
Певица Алла Пугачева осталась без работы из-за требований. Продюсер Сергей Лавров заверил – если Алла Пугачева захочет выйти на сцену, она это сделает. И любой организатор с радостью устроит с ней шоу, вот только певица никому не по карману.
Народная артистка абсолютно счастлива в своем нынешнем существовании и лишний раз работать просто не желает. Поэтому намеренно выкатила такой ценник, что пригласить ее лишний раз люди не могли. По словам Лаврова, Пугачева запросила за свой выход на сцену не менее 350 тысяч евро. Если найдется желающий, она оторвется от детей и мужа, а если нет – и не очень то хотелось. Логика у певицы примерно такая, сообщает prozvezd.info.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Вот это романтика! Нежное признание Овечкина жене перед многотысячной публикой – видео
Вот это романтика! Нежное признание Овечкина жене перед многотысячной
В Запорожье назвали пиратством задержание российского сухогруза в Турции
В Запорожье назвали пиратством задержание российского сухогруза в
Анфиса Чехова рассказала, через какие мучения прошла ради похудения
Анфиса Чехова рассказала, через какие мучения прошла ради похудения
Алла Пугачева заломила цену за свои концерты
Алла Пугачева заломила цену за свои концерты
В Донецке заработал первый центр юридической помощи "Единой России"
В Донецке заработал первый центр юридической помощи "Единой
В сети появилась карта Starfield, которую воссоздал игрок на основе геймплейного видео
В сети появилась карта Starfield, которую воссоздал игрок на основе
Meta закроет цифровой кошелек Novi
Meta закроет цифровой кошелек Novi
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
ЧП: Египетские акулы поедают туристов
Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась ему в любви
Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась
Жена Леонида Якубовича затащила его в ЗАГС
Жена Леонида Якубовича затащила его в ЗАГС
По Ксении Собчак прошелся Нурлан Сабуров
По Ксении Собчак прошелся Нурлан Сабуров
Евгению Петросяну не разгуляться на свою пенсию
Евгению Петросяну не разгуляться на свою пенсию

Топ на сегодня

ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Кириенко и Пасечник посмотрели, как специалисты из Башкирии помогают восстанавливать пострадавшие от обстрелов здания в ЛНР
Кириенко и Пасечник посмотрели, как специалисты из Башкирии помогают
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в Сингапуре
Сооснователь Three Arrows Capital выставил на продажу бунгало в
Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС из-за Украины
Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС

Еще по теме

Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет
Алла Пугачева призналась, что "фанатеет" от Димы Билана
Алла Пугачева собирается получить израильское гражданство
По слухам, Алла Пугачева сбежала за границу