Алла Пугачева заломила цену за свои концерты

Певица Алла Пугачева осталась без работы из-за требований. Продюсер Сергей Лавров заверил – если Алла Пугачева захочет выйти на сцену, она это сделает. И любой организатор с радостью устроит с ней шоу, вот только певица никому не по карману.Народная артистка абсолютно счастлива в своем нынешнем существовании и лишний раз работать просто не желает. Поэтому намеренно выкатила такой ценник, что пригласить ее лишний раз люди не могли. По словам Лаврова, Пугачева запросила за свой выход на сцену не менее 350 тысяч евро. Если найдется желающий, она оторвется от детей и мужа, а если нет – и не очень то хотелось. Логика у певицы примерно такая, сообщает prozvezd.info.